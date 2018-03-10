Александр Мартынович: "Во втором тайме "Краснодар" постарается сыграть более конструктивно"

Полузащитник "Краснодара" Александр Мартынович в перерыве матча 22-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что его команда должна больше бить издалека. Хавбек также добавил, что "быки" во втором тайме постараются сыграть более конструктивно.

– Поле позволяет играть, правда, погодные условия тяжелее обычного, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Мартынович. – Будем стараться во втором тайме более конструктивно сыграть.

Думаю, что нам надо больше бить издалека, потому что мы просто катаем мяч. У нас мало подач, ударов, и мы никак не обостряем игру.

Напомним, что после первого тайма счет ничейный - 0:0.

Трансляция матча "Динамо" - "Краснодар"