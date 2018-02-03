Александр Мартынович: "Уход Гранквиста? Незаменимых нет"

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович отметил, что команде будет не хватать Андреаса Гранквиста. После окончания сезона 31-летний швед вернется в родной "Хельсингборг"

– Гранквист – очень качественный центральный защитник, с которым мне в большое удовольствие было всегда играть, – приводит пресс-служба "Краснодара" слова Мартыновича. – С ним комфортно действовать в центре обороны: он всегда подскажет, он лидер по своей натуре. Он принял для себя такое решение. "Краснодар" отреагирует на его уход. Незаменимых людей нет, думаю, придет другой человек в нашу команду, который будет приносить пользу. Но Андреаса нам будет не хватать.