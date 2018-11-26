Александр Мартынович – о возвращении Александра Глеба в сборную Белоруссии: "Его мастерство не вызывает вопросов"

Защитник и капитан "Краснодара" Александр Мартынович рассказал, почему сборная Белоруссии не пропустила ни одного мяча за весь групповой турнир Лиги наций. 31-летний футболист "быков" считает, что возвращение в состав национальной команды полузащитника Александра Глеба сильно поможет команде.

– Белоруссия – единственная команда из всех участников Лиги Наций УЕФА, не пропустившая за весь групповой турнир ни одного мяча. Ты, как капитан команды и главный оплот ее обороны, чем объяснишь этот феномен?

– Никакого феномена здесь нет. Мы же играли не с топ-сборными, – заявил в интервью "Краснодару" Мартынович. – Соперники у нас в группе были либо слабее нас, либо сопоставимые с нами по уровню. Естественно, пропускать нам от них не хотелось (улыбается). Старались сыграть надежно сзади, и это нам удалось. Но ничего сверхъестественного мы не совершили.

– Обсуждаемая в последнее время тема – возвращение в сборную 37-летнего полузащитника Александра Глеба. Он действительно по-прежнему в порядке?

– Саша – безусловно, большой мастер, он поиграл в топ-клубах, и его мастерство не вызывает никаких сомнений. Когда у Глеба мяч, всем видно – он знает, что с ним делать (улыбается). Он обладает прекрасной техникой, здорово видит поле, его передачи всегда удобны для приема, А если он еще и в хороших физических кондициях, то возраст ему совершенно не помеха. Саша очень помогает команде!

Сборная Белоруссии заняла первое место в своей группе в рамках турнира Лиги Наций. Команда одержала четыре победы и два раза сыграла вничью.