Александр Мартынович: "Краснодар" атакует в матче с "Рубином", но забывает об обороне"

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович в перерыве матча 23-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что команде необходимо использовать сильные качества нападающего Федора Смолова. Белорус подчеркнул, что "быкам" следует внимательнее играть в обороне.

– Считаю, что на протяжении всего первого тайма мы владели инициативой, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Мартынович. – Но мы атакуем, а потом забываем об обороне, чем и пользовался соперник, несколько раз совершив несколько хороших контр-выпадов. Что касается игры в атаке, то у нас есть быстрый форвард, который может открываться в свободные зоны. Нужно использовать его сильные качества.

Трансляция матча "Рубин" - "Краснодар"