Александр Маньяков: "Ситуация с задержанием Аленичева – раздутая история"

Российский футбольный агент Александр Маньяков высказал свое мнение по поводу ситуации с задержанием главного тренера "Енисея" и своего клиента Дмитрия Аленичева по подозрению в управлении автомобиля в состоянии опьянения. Маньяков считает, что руководство красноярской команды не хотело насильно выдавливать из команды 46-летнего специалиста.

– Считаю, что ситуация с Аленичевым – это обычная история, которая могла бы произойти с любым, – признался Маньяков. – Мне кажется, что ситуация очень раздутая. Главного тренера "Енисея" могли специально выдавливать из команды? Руководитель клуба Денис Рубцов достаточно здравый человек и, если бы стояла задача расстаться с главным тренером, он и главный тренер встретились бы, пригласили меня и постарались найти точки соприкосновения, чтобы разойтись.

Те люди, которые могут стоять за этой инсценировкой, должны отдавать себе отчет в том, что Дмитрий Анатольевич для нашего футбола видная фигура. И если начнет говорить – а он может рассказать и по поводу данной ситуации, и о том, что происходит в клубе многое – на пользу это никому не пойдет.

Напомним, что 17 ноября Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД Красноярска по подозрению в управлении автомобиля в состоянии опьянения. Сам тренер заявил "СЭ", что пил только безалкогольное пиво, а случившееся назвал подстроенным спектаклем.