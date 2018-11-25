Александр Маньяков: "Кокорин не покинет "Зенит", а Мамаева может взять любой клуб"

Российский футбольный агент главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева Александр Маньяков считает, что на полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет претендовать половина клубов чемпионата России в случае разрыва контракта с "быками". Маньяков заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин не покинет питерский клуб.

– Тяжело ли будет найти новый клуб Мамаеву, с которым "быки" разорвут контракт?

– Паше не будет сложно, – признался Маньяков. – Он квалифицированный футболист. Думаю, половина клубов премьер-лиги с закрытыми глазами предложит максимальные условия.

– А Кокорину?

– Мое мнение – "Зенит" он не покинет. Это все-таки актив клуба. Та ситуация сильно раздута. В то утро в Москве наверняка произошло 10 таких историй. Просто парни – футболисты, к ним приковано внимание публики. Не СМИ должны диктовать, посадить их или нет, а закон. Вся истерия вокруг Кокорина и Мамаева. Да, они неправы, я не оправдываю их. Надо думать головой, прежде чем что-то совершать, но мы же не знаем, что сказал тот водитель на стоянке. То же самое и с чиновником в кафе. Насколько знаю, там уже и руки пожали, и помирились, но все почему-то развернулось в обратную сторону.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".