Александр Максименко: "Юношеская Лига чемпионов была классной. Теперь мечтаю о главной"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко заявил, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов. Красно-белые начнут выступление в этом турнире 7 августа в матче 3-го отборочного раунда против победителя пары ПАОК - "Базель".

- У меня самые теплые воспоминания о юношеской Лиге чемпионов, - сказал Максименко "СЭ". - У нас были потрясающие матчи с "Ливерпулем", "Севильей", "Интером". Да, после Милана возникло разочарование, но мы все равно получили гигантский опыт. В каждом матче бились даже не на 100 процентов, а на 150, показывали качественный футбол, не уступали соперникам.

– Теперь мечтаете о главной Лиге чемпионов?

– Конечно! Хочется услышать ее гимн, когда стоишь на кромке поля. Это одна из самых крутых мелодий в мире. Когда она звучит на стадионе, а ты с командой выходишь на поле – это дорогого стоит. Мечта. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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