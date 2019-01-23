Александр Максименко: "Я стал громче. Голос прорезался"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко сказал, что в последнее время стал громче подсказывать партнерам.

- Джикия говорит, что Максименко тихий, только недавно начал кричать. Есть такое?

- Да он не слышит просто! Может, трибуны шумят слишком сильно. Сорок тысяч на "Открытии" мешают Георгию. (Смеется.) Но вообще я стал громче. Голос прорезался. (Дмитрий Зеленов)

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