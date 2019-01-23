Александр Максименко: "Слышал призывы вызвать меня в сборную"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко – о желании выступать за сборную России.

- Когда начали постоянно играть, пошли лозунги: "Максименко в сборную! "

- О, и я их слышал. Даже немного поймал...

- Звезду?

- Почувствовал, что все могу, все получается. Но парни сказали: относись спокойно, это

"Спартак", здесь бывают и взлеты и падения.

- Кто вразумил?

- Ребров, Комбаров, Глушаков, Ещенко. Прислушался к ним.

- Но когда должно прийти ваше время в национальной команде?

- Хотелось бы, конечно, поиграть там. Но не загадываю конкретные сроки. Мое дело – каждый день работать и тогда, может быть, заметит тренерский штаб сборной. Я должен выкладываться. (Дмитрий Зеленов)

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