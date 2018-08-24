Александр Максименко: "Родные говорят: "Знаменитым стал". А я отвечаю: "Давайте лучше "за жизнь" поговорим"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко в интервью клубной пресс-службе отметил, что вообще не читает о себе комментарии в интернете.

- Комментарии вообще не читаю. Этому Артем Ребров научил: "Лучше не читай: ни плохие, ни хорошие", - сказал 20-летний Максименко. - И я бы ничего не знал. Но брат, сестры, мама с папой интересуются: "Мы прочитали статью о тебе… Ты не видел?" - "Нет". - "Знаменитым стал..." А я родным отвечаю: "Давайте лучше "за жизнь" поговорим..."

В четырех стартовых турах чемпионата России Максименко не пропустил ни одного мяча.

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