Александр Максименко: "Ребров – добрейший человек, который всегда помогает и подсказывает"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко в интервью "Чемпионат.com" рассказал о своих отношениях с Артемом Ребровым.

- Артем Ребров – добрейший человек, который всегда помогает и подсказывает. Он мне как отец в "Спартаке". Могу сказать про него только положительные слова, - цитирует футболиста "Чемпионат.com". - Помню случай, когда дебютировал в основе в кубковом матче со "Спартаком-Нальчик". Тогда сильно волновался, было дикое давление, которое не идет ни в какое сравнение с матчами ФНЛ. Я подошел тогда к Теме, он сказал: "Просто играй в свою игру, показывай, что умеешь, и ничего не выдумывай". Поддержал меня по-человечески. Я всегда могу обратиться к нему за помощью.

В текущем сезоне 20-летний вратарь провел четыре матча в премьер-лиге и ни разу не пропустил. В двух матчах квалификации Лиги чемпионов он пропустил трижды.

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