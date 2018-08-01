Александр Максименко: "Приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко заявил, что приложит максимум усилий для того, чтобы помочь красно-белым выиграть все турниры, в которых они будут принимать участие.

– О заграничной карьере мечтаете?

– Пока нет. На сегодня думаю только о "Спартаке", а далеко вперед не забегаю.

– Какие цели ставите перед собой в ближайшем сезоне?

– Цель номер один – победы "Спартака". Приложу все свои усилия, чтобы команда выиграла как можно больше турниров. А лучше – вообще все, в которых будет участвовать.

– А как же личная задача – закрепиться и стать номером один?

– Повторю: в первую очередь хочу, чтобы побеждала команда. Я же ее часть. Это самое главное. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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Во втором туре РПЛ "Спартак" встретится с "Локомотивом" 4 августа.

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