Александр Максименко: "Последние минуты матча с "Зенитом" были тяжелыми"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко, который был вызван в молодежную сборную России на контрольную игру с Египтом (7 сентября) и отборочный матч чемпионата Европы-2019 U21 c Сербией (11 сентября), ответил на вопросы болельщиков в эфире VK-Life. Футболист рассказал о том, что в концовке матча 6-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:0) его команде пришлось непросто.

- Что вы чувствуете, когда видите толпу болельщиков?

- Прежде всего я чувствую давление. Матч "Зенит" – "Спартак" стал для меня первым, когда на стадионе присутствовала 61 тысяча человек. Чувствую радость, потому что я в большом футболе, то, что играю за великий "Спартак". Я получаю удовольствие от игры, даже несмотря на 0:0. Счет по игре, - сказал Максименко в эфире VK-Life.

- Какие минуты были самыми сложными в этом матче?

- Последние минуты были самыми сложными, когда футболисты "Зенита" активно атаковали. Приходилось выходить из штрафной, играть на выходе. Было тяжело, но мы справились.

- Как вам было играть против новоявленного капитана сборной Артема Дзюбы?

- Было трудно выигрывать у него верх, он габаритный парень. Потом вышел Заболотный, с ним тоже тяжело играть вверху. Они с Дзюбой отлично играют в нападении, но мы справились.

- Что вам говорили перед выходом на поле? Кто давал советы?

- Опытные ребята: Денис Глушаков, Артем Ребров, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров. Все, и легионеры тоже, подходили, подбадривали, желали удачи. У нас дружная команда.

- Ребров давал советы? Отмечал какие-то нюансы в игре?

- Нюансы мы с ним проговорили, но я не буду их рассказывать.

- С чем связано появление в составе "Спартака" стольких молодых игроков?

- Тренер решил, что мы готовы. Думаю, что лучше задать ему этот вопрос. Он видит на тренировках, что мы готовы играть на таком уровне. Спасибо ему за доверие.