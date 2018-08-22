Александр Максименко: "Попасть в "Барселону" - это главная мечта"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко рассказал о своей мечте выступать за "Барселону".
- Да, попасть в "Барселону" – это главная мечта. Я болею за эту команду и между Месси и Роналду всегда выберу Месси, - цитирует футболиста "Чемпионат.com". - Но на данный момент все мои мысли только о "Спартаке". За пять с половиной лет я стал красно-белым полностью, с ног до головы.
В текущем сезоне 20-летний вратарь провел четыре матча в премьер-лиге и ни разу не пропустил. В двух матчах квалификации Лиги чемпионов он пропустил трижды.
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https://www.championat.com/football/article-3520471-intervju-aleksandra-maksimenko--o-spartake-sebe-rebrove-i-akinfeeve.html