11:24 | Футбол — РПЛ

Александр Максименко: "Попасть в "Барселону" - это главная мечта"


Голкипер "Спартака" Александр Максименко рассказал о своей мечте выступать за "Барселону".

 - Да, попасть в "Барселону" – это главная мечта. Я болею за эту команду и между Месси и Роналду всегда выберу Месси, - цитирует футболиста "Чемпионат.com". - Но на данный момент все мои мысли только о "Спартаке". За пять с половиной лет я стал красно-белым полностью, с ног до головы.

В текущем сезоне 20-летний вратарь провел четыре матча в премьер-лиге и ни разу не пропустил. В двух матчах квалификации Лиги чемпионов он пропустил трижды.

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Дополнительная информация

https://www.championat.com/football/article-3520471-intervju-aleksandra-maksimenko--o-spartake-sebe-rebrove-i-akinfeeve.html

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