Александр Максименко: "От Реброва не было никакого негатива"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко заявил, что вратарь красно-белых Артем Ребров подбодрил его после матча 1-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0).

– Что после "Оренбурга" сказал Каррера – вам лично и всей команде?

– Каждому пожал руку. Поздравил с победой, сказал: "Молодцы, двигаемся дальше. Ошибки разберем, хорошие моменты посмотрим".

– А вам лично после дебюта?

– Тоже пожал руку! Мне хватит.

– Тогда что сказал Ребров?

– У нас во всей команде очень теплая атмосфера, а во вратарском кругу – так вообще! Поэтому Тема подбодрил, сказал, что я молодец. Никакого негатива от него вообще не было. Но я изначально не сомневался, что так и будет. У нас с Ребровым отличные отношения, он мне очень помогает. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Полностью интервью с Максименко - читайте здесь

Во втором туре РПЛ "Спартак" встретится с "Локомотивом" 4 августа.

Российская премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам