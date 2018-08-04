23:11 4 августа | Футбол — РПЛ

Александр Максименко: "Не стесняюсь покрикивать на защитников "Спартака"


Голкипер "Спартака"  Александр Максименко признался, что не стесняется делать подсказки защитникам красно-белой команды. Сегодня "Спартак" сыграл вничью (0:0) с "Локомотивом" в матче 2-го тура РПЛ.

Каково мне в статусе основного вратаря самой популярной команды? Нормально, - цитирует Максименко РИА Новости. - Посмотрим, что будет на следующей неделе. Не стесняюсь подсказывать и покрикивать на защитников. На самом деле они и сами меня об этом просят. На каком языке общаемся? На футбольном.

Рад, что "Спартак" не пропустил. Это заслуга не только моя, но и всех игроков. Сегодня хорошо играли обе команды. Возможно, для болельщиков было мало моментов, но таков футбол.

Локомотив - Спартак М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
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