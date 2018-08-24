Александр Максименко: "На поле меня обычно никто не слышит"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко в интервью клубной пресс-службе отметил, что в каждый игре срывает голос. Ему тяжело докричаться до партнеров на переполненных стадионах.

– Вратари хорошо видят поле и нередко подсказывают партнерам. Вы в этом плане не исключение?

– Да. Но меня обычно никто не слышит. Передаю информацию ближнему игроку, и дальше она идет по цепочке. А так… докричаться до кого-то очень тяжело. В каждой игре срываю голос. Понимаете, пока для меня все в новинку. Раньше играл за "Спартак-2" в Сокольниках. Туда приходило сто–двести человек, не больше. Поэтому я с поля мог докричаться даже до интерната.

– То есть выходим из метро "Сокольники" – и слышим голос Максименко с игры…

– Именно. А на поле "Открытие Арены" пять метров – и уже ничего не слышно.

В четырех стартовых турах чемпионата России Максименко не пропустил ни одного мяча.

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