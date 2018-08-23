Александр Максименко: "Мешает большое внимание прессы"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко заявил, что ему мешает большое внимание прессы. 20-летний вратарь выходил в стартовом составе красно-белых во всех матчах текущего сезона.

- Стало больше внимания, - цитирует Максименко официальный Твиттер "Спартака". - Пресса пишет: Максименко, Максименко... Поначалу было приятно. А потом понял, что это мешает. Лучше буду спокойно тренироваться.

Напомним, Максименко не пропустил ни одного мяча в четырех матчах чемпионата России. В 5-м туре РПЛ красно-белые сыграют с "Динамо" 25 августа.

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