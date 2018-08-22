Александр Максименко: "Меня никто не ругал за ошибку в матче с ПАОК"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко в интервью "Чемпионат.com" сказал, что партнеры не предъявляли ему претензий за ошибку в матче квалификации Лиги чемпионов против ПАОК (2:3).

– Тебе хоть кто-то предъявил за ошибку в матче с ПАОК?

– Нет, все наоборот, поддержали. Сказали: "Ничего, бывает". Там ведь была чисто техническая ошибка. Не было никакого страха или волнения перед болельщиками ПАОК или перед Лигой чемпионов. Просто выронил мяч из рук, а сейчас уже все выводы сделал и перелистнул ту страницу и иду дальше.

В текущем сезоне 20-летний вратарь провел четыре матча в премьер-лиге и ни разу не пропустил. В двух матчах квалификации Лиги чемпионов он пропустил трижды.

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