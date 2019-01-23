Александр Максименко: "Как отражаю пенальти? Гадаю"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко рассказал о том, как он играет при исполнении 11-метровых ударов. Ему удалось отразить пенальти на турнире в Катаре в исполнении Алексея Ионова в матче против "Ростова" (2:1).

- Сколько уже у вас отбитых 11-метровых в профессиональной карьере? - первый вопрос вратарю.

- Два-три, может. Но особо не слежу за этим. Понятно, что когда тащишь пенальти, ты герой. Не взял – ничего страшного. Но тут хорошо вышло, сразу чуть ли не в ответной атаке забили, вырвали победу. Это приятно.

- Гадаете или на реакцию?

- Гадаю... Это же лотерея. По мячу тяжело стоять. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Александра Максименко читайте в ближайшее время на сайте "Спорт-Экспресс".

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