Александр Максименко: "Готов стать первым номером "Спартака". Но решение за Каррерой"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко - о дебюте в РПЛ в матче против "Оренбурга" (1:0).
- Мандража у меня не было, все спокойно, - сказал 20-летний вратарь. - Мы всю неделю готовились вместе, я уже знал, как действовать. Главный тренер показывал все на тренировках.
- Вместе с вами за красно-белых сегодня дебютировал центральный защитник Жиго, с которым вы много взаимодействовали. Как вам его игра?
- Самуэль – очень опытный защитник. С ним комфортно играть, он очень спокоен. Подсказываем друг другу.
- Морально уже готовы к тому, что станете первым номером "Спартака"?
- Да, морально готов. Но решение – за главным тренером.
- Что, кстати, Каррера сказал?
- Пока ничего, мы обсудим все завтра, на тренировке.
- Погода не усложнила вам жизнь?
- Да наоборот было приятно играть. Прохладненько, не душно.
- Вратари же не любят дождь и скользкий мяч...
- Да не сказал бы! Для команды это хорошо, мяч быстро ходит. А мы, вратари, подстроимся. (Михаил ГОНЧАРОВ)