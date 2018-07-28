Александр Максименко: "Готов стать первым номером "Спартака". Но решение за Каррерой"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко - о дебюте в РПЛ в матче против "Оренбурга" (1:0).

- Мандража у меня не было, все спокойно, - сказал 20-летний вратарь. - Мы всю неделю готовились вместе, я уже знал, как действовать. Главный тренер показывал все на тренировках.

- Вместе с вами за красно-белых сегодня дебютировал центральный защитник Жиго, с которым вы много взаимодействовали. Как вам его игра?

- Самуэль – очень опытный защитник. С ним комфортно играть, он очень спокоен. Подсказываем друг другу.

- Морально уже готовы к тому, что станете первым номером "Спартака"?

- Да, морально готов. Но решение – за главным тренером.

- Что, кстати, Каррера сказал?

- Пока ничего, мы обсудим все завтра, на тренировке.

- Погода не усложнила вам жизнь?

- Да наоборот было приятно играть. Прохладненько, не душно.

- Вратари же не любят дождь и скользкий мяч...

- Да не сказал бы! Для команды это хорошо, мяч быстро ходит. А мы, вратари, подстроимся. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Все о чемпионате России по футболу - здесь