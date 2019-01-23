18:04 | Футбол — РПЛ

Александр Максименко: "Были матчи, в которых я откровенно провалился"

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Голкипер "Спартака" Александр Максименко подвел итоги первой части сезона.

- Давайте про прошлый год. Для "Спартака" трудный, но для вас прорывной. Как оцените 2018-й лично для себя?

- Двоякое впечатление. Вроде бы поначалу все шло хорошо, такое доверие. Но были матчи, в которых откровенно проваливался.

- Даже так?

- Да, могу открыто об этом говорить, это видели все, что тут скрывать? Плюс в команде тяжелая ситуация сложилась, долго не могли долго победить дома. Но это опыт, все в копилку. Требовалось это пережить. Будем с этим багажом идти дальше. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Александра Максименко читайте в ближайшее время на сайте "Спорт-Экспресс".

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