Александр Макаров: "Совсем недавно стал ходить на своих ногах"

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров - о травме и сроках восстановления.
- Только месяц назад у меня была операция, - сказал Макаров "СЭ". - Совсем недавно избавился от костылей, стал ходить на своих ногах. Сроки восстановления? Не знаю. Даже не могу ничего сказать.
- С Гончаренко пообщались? Что говорит?
- Общались. Но говорить особо нечего. Когда восстановлюсь полностью, тогда и можно будет рассуждать. (Ярослав СУСОВ)
Напомним, Макаров получил разрыв крестообразной связки на тренировочном сборе армейцев.