Александр Макаров: "Рад снова оказаться в "Тосно"

Полузащитник Александр Макаров, который во время зимнего трансферного окна на правах аренды перешел из ЦСКА в "Тосно", поделился впечатлениями от товарищеского матча с "Актобе" (4:0). Он также подчеркнул, что будет выкладываться на сто процентов.

– Эмоции положительные, рад снова оказаться в "Тосно", буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь команде в решении задачи, - приводит пресс-служба клуба слова Макарова.

– Три мяча команда забила за полчаса игра. Так ли легко дался матч?

– Нет, "Актобе" – хорошая команда, настоящие бойцы, которые неплохо контролировали мяч в игре. Хороший матч, много голов.

– Ты играл против "Актобе" год назад, что– то поменялось в их игре?

– Если честно, я уже не помню эту команду годичной давности, а так, хорошие впечатления от игры, хороший матч, много голов.