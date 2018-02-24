Александр Макаров: "Рад снова оказаться в "Тосно"

Полузащитник Александр Макаров, который во время зимнего трансферного окна на правах аренды перешел из ЦСКА в "Тосно", поделился впечатлениями от товарищеского матча с "Актобе" (4:0). Он также подчеркнул, что будет выкладываться на сто процентов.
– Эмоции положительные, рад снова оказаться в "Тосно", буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь команде в решении задачи, - приводит пресс-служба клуба слова Макарова.
– Три мяча команда забила за полчаса игра. Так ли легко дался матч?
– Нет, "Актобе" – хорошая команда, настоящие бойцы, которые неплохо контролировали мяч в игре. Хороший матч, много голов.
– Ты играл против "Актобе" год назад, что– то поменялось в их игре?
– Если честно, я уже не помню эту команду годичной давности, а так, хорошие впечатления от игры, хороший матч, много голов.
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http://fctosno.ru/news/vse-novosti/aleksandr_makarov_emotsii_posle_vozvrashcheniya_v_tosno_polozhitelnye/