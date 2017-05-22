Александр Львов получил награду от РФПЛ

Обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ награжден на гала-вечере РФПЛ за большой вклад в развитие отечественного футбола.

- Это недорого стоило, но для этого мне надо было прожить 72 года и остаться в футболе человеком, при котором можно говорить все что угодно. Я этим горжусь, спасибо. Все равно никто не поверить, что это от чистого сердца, - с иронией сказал Львов.

- Мы все верим, гордимся, очень рады. И кстати, постоянно все приходят к вам интервью. Вы работали в "Спартака", в сборной. Расскажите самый курьезный случай в вашей работе, - попросила ведущая Виктория Лопырева.

- Самый курьезный случай был в 1999 году, когда перед матчем на "Стад де Франс" я узнал, что Романцев поставил в состав Панова. Я думал мы на пять улетим, а тут, думаю, на семь. Оказалось, мы выиграли. И Романцев великий, и Львов великий, и мы были одной семьей. И дай бог, Стас (главный тренер сборной России Станислав Черчесов), чтобы у тебя была такая же сборная. Мы тебе желаем, мы за тебя болеем.

"Спартак" на гала-вечере РФПЛ. LIVE!