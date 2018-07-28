21:55 | Футбол — РПЛ

Александр Ломовицкий: "Не ожидал, что выйду на поле с первых минут"


Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий после победы над "Оренбургом" (1:0) в матче 1 тура РПЛ отметил, что перед матчем испытывал волнение, но после первой передачи оно пропало. 
 
- Для нас самое главное, что команда выиграла, - сказал Ломовицкий. - Я очень рад, что вышел в стартовом составе. Перед матчем было волнение, но потом, когда он начался, после первой передачи волнение пропало. Мне очень понравилась атмосфера. Очень тяжело передать словами свое состояние.

- Как проявлялось ваше волнение?

- Просто волновался. Чуть-чуть потрясывало перед выходом на поле. Мне ребята сказали: "Не трясись, все нормально. Все через это проходили". Потом все стало хорошо. 

- А Массимо Каррера что сказал?

- Ничего не сказал. Просто обнял. Он вроде сказал, что я молодец. Вот и все. 

- Вы сказали, что были удивлены, что вам доверили место в основе. Почему? Даже Каррера недавно сказал, что вы этого достойны. 

- Он потом сказал, что ни у кого нет стопроцентного места в составе, и нужно доказывать. Просто я не ожидал, что выйду с первых минут.  (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Спартак М - Оренбург

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