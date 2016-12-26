Александр Ломакин: "С переходом в "Урал" я стал ближе к своей мечте"

Полузащитник Александр Ломакин, сменивший "Енисей" на "Урал", отметил, что с переходом в клуб из Екатеринбурга стал ближе к мечте. Также он признался, что ему тяжело покидать клуб, в котором провел почти всю жизнь.

- Хочу поблагодарить всех за время в "Енисее", а особенно болельщиков, тренерский штаб и руководство клуба за доверие, - цитирует пресс-служба красноярского клуба Ломакина. - Всем большое спасибо. У каждого есть свои мечты, и каждый стремится к ним, с этим переходом я стал ближе к своей. Тяжело уходить из команды, потому что там я прожил практически целую жизнь, было много всего хорошего, особенно последние полгода – просто отличные. За последние шесть месяцев новому руководству и тренерскому штабу удалось создать настоящую семью, где каждый был готов умирать на поле друг за друга. Это мы доказывали не раз. Желаю команде только удачи. Частичка "Енисея" навсегда останется в моем сердце, Красноярск буду вспоминать только с хорошими мыслями.