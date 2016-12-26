Александр Ломакин: "С переходом в "Урал" я стал ближе к своей мечте"

Полузащитник Александр Ломакин, сменивший "Енисей" на "Урал", отметил, что с переходом в клуб из Екатеринбурга стал ближе к мечте. Также он признался, что ему тяжело покидать клуб, в котором провел почти всю жизнь.
- Хочу поблагодарить всех за время в "Енисее", а особенно болельщиков, тренерский штаб и руководство клуба за доверие, - цитирует пресс-служба красноярского клуба Ломакина. - Всем большое спасибо. У каждого есть свои мечты, и каждый стремится к ним, с этим переходом я стал ближе к своей. Тяжело уходить из команды, потому что там я прожил практически целую жизнь, было много всего хорошего, особенно последние полгода – просто отличные. За последние шесть месяцев новому руководству и тренерскому штабу удалось создать настоящую семью, где каждый был готов умирать на поле друг за друга. Это мы доказывали не раз. Желаю команде только удачи. Частичка "Енисея" навсегда останется в моем сердце, Красноярск буду вспоминать только с хорошими мыслями.
Дополнительная информация
http://www.fc-enisey.ru/klub/novosti/item/4106-%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5