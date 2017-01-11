Александр Ломакин: "Хочу закрепиться в "Урале", заслужить доверие тренера и играть"

Новичок "Урала" Александр Ломакин надеется, что ему удастся закрепиться в новой команде и проявить себя в премьер-лиге. 21-летний футболист с нетерпением ждет начала работы под руководством главного тренера Александра Тарханова.

– Пока не успел со всеми пообщаться, но по ходу сбора постараюсь влиться в коллектив, – приводит пресс-служба клуба слова Ломакина. – В целом уже со всеми познакомился. Тренировки в зале? Мне в любых условиях хорошо. Главное, что с командой. Мне понравилась тренировочная база. Чувствуется семейная обстановка.

Решение о переходе в "Урал" далось легко. Переход в команду премьер-лиги – большой шаг и шанс. Думаю, отправной точкой стал матч с ЦСКА (Ломакин забил гол и отдал голевую передачу в матче Кубка России. - Прим. "СЭ"). Сейчас хочу закрепиться в "Урале", заслужить доверие тренера и играть. С нетерпением жду работы под руководством Тарханова. Разница между ФНЛ и РФПЛ? Не играл в премьер-лиге, поэтому не могу судить. Надеюсь, что быстро привыкну и покажу свои лучшие качества.