Александр Козлов: "Мечтаю вернуться в "Спартак", но сейчас все мысли об "Окжетпесе"

Новичок казахстанского "Окжетпеса" российский форвард Александр Козлов заявил, что перешел в новую команду ради игрового времени и мечтает однажды вернуться в "Спартак". Козлов выступал за красно-белых с 2010 по 2016 год. Всего в составе основной команды красно-белых провел 28 матчей. В 2016 году перешел в "Тосно", а позднее - в "Факел". В Воронеже в этом сезоне отыграл 18 матчей, в которых не забил ни одного мяча.

– В конце прошлого года я обратился к своему агенту с просьбой подыскать мне клуб, – цитирует сайт "Окжетпеса" Козлова. – Хотел больше играть. И мне был предложен "Окжетпес". Думал недолго и согласился. В команде приняли хорошо. Я провел всего одну тренировку, но уже чувствую себя весьма комфортно. Да и некоторых ребят я уже знал – играл с ними и против них. Какая игра "Спартака" запомнилась больше всего? Таких матчей немало. Один из них – когда Андрей Тихонов завершал свою карьеру, и в его прощальном матче в "Спартаке" я вместо него вышел на замену. Это было символично – он заканчивал карьеру, а я только начинал. Еще памятен матч против "Челси" в Лиге чемпионов. И, конечно, гол в ворота "Анжи" в чемпионате России. Эмоции были непередаваемыми.

Любой футболист хочет играть в топ-клубе, а "Спартак" является таковым – он топ-клуб в России. Да, я мечтаю вернуться в "Спартак", но сейчас все мои мысли о моей новой команде. Сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь "Окжетпесу".