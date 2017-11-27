Александр Коломейцев: "В Хабаровске при таких условиях играть можно, но тяжело"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев в перерыве матча 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что ему не очень нравится выходить на поле в таких холодных условиях. Он добавил, что тяжело играть в морозную погоду.

Сейчас в Хабаровске около 12 градусов мороза.

– Очевидно, что "СКА-Хабаровск" отдал нам инициативу, мы смогли забить, но тут же, к сожалению, пропустили, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Коломейцев. – Не очень хорошо играть в таких погодных условиях. Играть можно, но тяжело.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Локомотив"