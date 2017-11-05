Александр Коломейцев: "В эпизоде с голом в ворота ЦСКА немного повезло"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) отметил, что команда до последних минут играла на победу. Хавбек не стал прогнозировать, как повлияет пауза на игры сборных на железнодорожников.

– Сегодняшний матч был очень эмоциональным. Расскажите, как удалось войти в игру.

– Выходить на замену всегда непросто, тем более, в таких матчах, когда ты уступаешь, хоть и играешь в большинстве, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Коломейцева. – Хорошо, что большую часть матча мы провели в атаке.

– Какой был план на игру?

– Ближе быть к атаке, больше идти вперёд при подачах с фланга.

– Вы блестяще сыграли в эпизоде со вторым мячом.

– Думаю, что там немного повезло – были какие-то рикошеты. Дальше просто бежал по бровке и ждал, когда дадут пас. Ману (Фернандеш. – Прим. "СЭ") отдал, я добежал до штрафной, выдержал паузу и сделал передачу.

– После второго гола хотели дожимать?

– Конечно. И до гола были моменты – забей раньше, возможно, дожали бы. Обидно, что не получилось.

– Как думаете, сейчас перерыв в чемпионате к месту для "Локомотива"?

– Тяжело сказать. Никогда не знаешь, в каком настроении команда соберётся после перерыва.