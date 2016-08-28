Александр Коломейцев: "Семин? Масштаб личности виден сразу"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после победы над "Краснодаром" (2:1) в матче 5-го тура премьер-лиги отметил роль вернувшегося на пост главного тренера Юрия Семина. По словам футболиста, глядя на наставника, сразу виден масштаб его личности. Эта игра стала первой для московского клуба после возвращения Семина.

– Перед выходом на замену Семин просил помочь команде, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Коломейцева. – Погода жаркая, многие набегались. Сказал прикрывать фланг и смещаться в зону инсайда, побольше играть в атаку. Что касается пенальти, надо было лезть в штрафную до конца. Хотел что-то сделать, но не думал, что меня собьют. Семин? Масштаб личности виден сразу – как он говорит с футболистами, что требует от команды.