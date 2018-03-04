Александр Коломейцев: "Понял, что холодно и надел подштанники"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) заявил, что нормально видел желтый мяч на белом от снега поля. Кроме того, Коломейцев добавил, что играл в подштанниках.

- "Локо" играл в белых футболках на фоне белого поля, мяч был не красным, а желтым. Вам это не затрудняло видимость?

- Нет, все в порядке!

- Все защитники "Спартака" получили по желтой карточке. С чем это связываете?

- Как раз с тем, что мы оказывали на них давление. Они ошибались, приходилось фолить.

- На пресс-конференции обсуждали, нужно ли в такую погоду играть в подштанниках. Кто принимает решение?

- Сами футболисты. Каждый – как хочет. Лично я вышел на разминку, понял, что холодно. И надел их.

- Семин сказал, что он бы играл без подштанников.

- Возможно! Личное дело же каждого. Кому-то неудобно в них, кому-то, наоборот. (Михаил ГОНЧАРОВ)