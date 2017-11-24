Александр Коломейцев: "Не стоит зацикливаться на перелете или холоде. Эта игра в Хабаровске самая обычная"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев отметил, что команда пока не готовилась к игре 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск". По его словам, железнодорожникам стоит рассматривать этот матч как самый обычный, несмотря на холодную погоду.

- Пока готовились только к "Копенгагену", - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Коломейцева. - С завтрашнего дня уже будем думать о Хабаровске. Не стоит зацикливаться на перелете или на холоде. Это самая обычная игра.

Ранее "Локо" обратился в РФПЛ просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получили отказ. Напомним, что накануне ЦСКА в гостевом матче победил "СКА-Хабаровск" (4:2). Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16 градусов.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.