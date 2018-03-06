Александр Коломейцев: "Не скажу, что со "Спартаком" играли на ничью, но обороне уделяли больше времени"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что матчи против "Спартака" всегда выше обычных матчей. В 21-м туре чемпионата России команды сыграли вничью - 0:0.

- Понимали, что ничья нас устраивает, - заявил Коломейцев. - Но если будет победа, то отрыв увеличится и дальше будет комфортнее. Не скажу, что играли на ничью, но обороне уделяли больше времени. Дерби со "Спартаком" всега выше обычных матчей. Это "народная" команда, матчи с ними всегда проходят с повышенными эмоциями.