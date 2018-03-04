Александр Коломейцев: "На ничью "Локомотив" точно не играл. Мы хотели победить"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после ничьей со "Спартаком" (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что команды совершали много ошибок из-за погодных условий.

– Насколько погодные условия сегодня сыграли роль? Были ли среди игроков разговоры, что матч может быть перенесен?

– О переносе никто не думал. Все знали, что будем играть. Погода одинаковая для двух команд. И нам, и "Спартаку" она мешала показывать качественный футбол. Было много брака, ошибок.

– Вашей основной задачей была игра на победу? Или хотели сохранить ничейный счет?

– Мы понимали, что главное – не проиграть. Но до самого конца хотели выиграть. Сами видели, поджали на последних минутах соперника, хотели забить. На ничью точно не играли. В целом, мы довольны результатом.

– Можете вспомнить момент с выносом мяча Игнатьевым из пустых ворот в конце первого тайма?

– Я обрадовался, что нам не забили. Там такой эпизод был, что видно было: скорее всего, нам сейчас забьют. И тут Влад спас ворота. Такие моменты всегда придают уверенности команде. Мы тут же завелись. (Михаил ГОНЧАРОВ)