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Александр Коломейцев: "Локомотив" бы выиграл и без удаления Касьяна"

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Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев признал, что удаление Александра Касьяна повлияло на ход матча 16-го тура премьер-лиги с "Томью" (6:1). При этом он подчеркнул, что железнодорожники все равно добыли бы победу.

– Первый гол был ключевым моментом в игре, сравняли когда, – цитирует "Р-Спорт" Коломейцева. – Удаление тоже, конечно, повлияло, но я думаю, что и без него бы выиграли. Может быть, было бы чуть-чуть сложнее, нам не хватило бы сил и эмоций на шесть голов, но два-три забили бы.

Александр Касьян: "Судья красиво сработал, все сломал" //
Валерий Петраков: "Удаления Касьяна не было и близко. Будогосский высказал такое же мнение"

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161201/1113090490.html

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