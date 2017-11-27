Александр Коломейцев: "Если ЦСКА сыграл в такой мороз, то сыграет и "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев перед матчем 18-го тура со "СКА-Хабаровск" отметил, что играть при сильном холоде неприятно. Ожидается, что команды выйдут на матч при минус 12 градусах.

- Конечно, неприятно играть в такую погоду. Еще когда ЦСКА играл, было видно, что там очень холодно. Но раз они сыграли, то сыграем и мы.

- Алексей Березуцкий и Георги Миланов получили в таких условиях тяжелые травмы. Вас это не останавливает?

- Не то чтобы останавливает, но моменты с их травмами очень неприятные. Два футболиста получают за одну игру серьезные повреждения. Не хочется, чтобы у нас такое повторилось.

- После нескольких лет выступлений за пермский "Амкар" мороз, вероятно, пугает вас меньше остальных игроков?

- Он не пугает. Просто некомфортно играть в таких условиях. Всё равно тяжело - даже с учетом пермского опыта.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – в 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.