04:15 | Футбол — РФПЛ

Александр Коломейцев: "Безусловно, погода не позволила "Спартаку" и "Локомотиву" показать свой максимум"


Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев в интервью "Известиям" отметил, что погодные условия сказались на игре 21-го тура со "Спартаком". По его словам, холод не позволил показать командам свой уровень.

– Сейчас многие говорят, что погода испортила один из главных матчей сезона. Насколько холод и снегопад повлияли на игру? 

– Было, конечно, непросто, но ведь погодные условия одинаковы для обеих команд. Безусловно, они не позволили показать максимальный уровень ни нам, ни "Спартаку". 

– После морозов, которые ждали "Локомотив" в Хабаровске, московские холода для вас, наверное, уже не страшны?

– Я бы так не сказал. В холод всегда играть не очень приятно. Если один раз сыграл на морозе, это еще не значит, что тут же к этому привык и теперь сможешь всегда бегать в таких условиях. 

– Вам предстоит выступать в Мадриде при +10. Не сложно будет — при такой резкой смене температур? 

– Не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Мы ведь до игры со "Спартаком" тренировались в Турции, а там +15. Так что привыкать к Испании долго не придется. 

Дополнительная информация

https://iz.ru/716961/sevastian-terletckii/aleksandr-kolomeitcev-s-atletiko-sygraem-na-maksimume

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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