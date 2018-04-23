Александр Коларов: "Роме" нельзя фокусироваться на одном Салахе"

Защитник "Ромы" Александр Коларов в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что его команда отдаст все силы, чтобы показать хороший футбол. Серб также добавил, что римляне не должны фокусироваться на одном Мохамеде Салахе.

- Я знаком со стадионом по тем временам, когда выступал за "Манчестер Сити", - цитирует пресс-служба УЕФА Коларова. - Удивительная арена с невероятной атмосферой. Мы все очень ждем завтрашнего вечера. Я не ожидал, что мы пройдем так далеко. Мы просто играли матч за матчем. Но дошли до полуфинала не по случайности. Хотим провести еще одну отличную игру. Лучше две.

Нельзя фокусироваться на одном Салахе. Невозможно выиграть этот матч, остановив одного футболиста. "Ливерпуль" – это не только Салах. У "Ливерпуля" несколько классных игроков, которые действуют на высокой скорости. Нам нужно показать свой лучший футбол. Завтра постараемся выиграть. Отдадим все силы ради этой цели.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится завтра, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.