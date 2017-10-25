Александр Кокорин: "Жест после голов? Скажу, когда стану чемпионом России"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин не стал объяснять значение жеста, которым он празднует забитые мячи. В этом сезоне форвард провел в составе сине-бело-голубых 21 матч, забив 15 мячей.

- Что означает жест, который вы показываете после забытых мячей?

- Это личное, не хочу об этом говорить, - сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит".

- Но когда-нибудь расскажете?

- Скажу, что за жест, когда стану чемпионом России.

После 14 туров чемпионата России "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Сине-бело-голубые уступают идущему первым "Локомотиву" за счет меньшего количества побед. 29 октября питерцы примут железнодорожников в рамках 15-го тура премьер-лиги. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.