18:36 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Жест после голов? Скажу, когда стану чемпионом России"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин не стал объяснять значение жеста, которым он празднует забитые мячи. В этом сезоне форвард провел в составе сине-бело-голубых 21 матч, забив 15 мячей.

- Что означает жест, который вы показываете после забытых мячей?

- Это личное, не хочу об этом говорить, - сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит".

- Но когда-нибудь расскажете?

- Скажу, что за жест, когда стану чемпионом России.

После 14 туров чемпионата России "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Сине-бело-голубые уступают идущему первым "Локомотиву" за счет меньшего количества побед. 29 октября питерцы примут железнодорожников в рамках 15-го тура премьер-лиги. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

⚽️☝️🍼🦁

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Сен 15 2017 в 7:54 PDT

Опрос

Кто будет лидировать в РФПЛ после матча "Зенит" - "Локомотив" в 15-м туре?
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Дополнительная информация

http://www.radiozenit.ru/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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paveprag

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

19:28

Headliner85

Значит так никогда и не узнаем...

18:57

SS-1525-Sergey

"Всем лакать", скажем так культурно, что ещё может выдать игрок, который хочет встретится с ВВП (не страны)!

18:41