Александр Кокорин: "Жест после голов? Скажу, когда стану чемпионом России"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин не стал объяснять значение жеста, которым он празднует забитые мячи. В этом сезоне форвард провел в составе сине-бело-голубых 21 матч, забив 15 мячей.
- Что означает жест, который вы показываете после забытых мячей?
- Это личное, не хочу об этом говорить, - сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит".
- Но когда-нибудь расскажете?
- Скажу, что за жест, когда стану чемпионом России.
После 14 туров чемпионата России "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Сине-бело-голубые уступают идущему первым "Локомотиву" за счет меньшего количества побед. 29 октября питерцы примут железнодорожников в рамках 15-го тура премьер-лиги. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
paveprag
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
19:28
Headliner85
Значит так никогда и не узнаем...
18:57
SS-1525-Sergey
"Всем лакать", скажем так культурно, что ещё может выдать игрок, который хочет встретится с ВВП (не страны)!
18:41