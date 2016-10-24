20:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Кокорин: "Здорово, что забили "Оренбургу" после контратаки"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против "Оренбурга" отметил, что первый тайм дался команде непросто. Форвард петербургского клуба также подчеркнул важность фактора быстрого гола, позволившего команде выйти вперед.

- "Оренбург" играет хорошо, нам приходится непросто, - сказал Кокорин в эфире телеканала "Наш футбол". - Команда в последних матчах пропускает не очень много голов. Здорово, что мы сумели забить быстрый мяч в контратаке. Думаю, во втором тайме будет полегче.

После первого тайма в матче "Зенит" - "Оренбург" хозяева впереди со счетом 1:0.

Трансляция матча "Зенит" - "Оренбург"

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