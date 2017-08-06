23:54 6 августа | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Я никогда не устану повторять..."

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Форвард "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России в своем Инстаграме поблагодарил команду за результат. Отметим, что футболист поставил хэштег "Я никогда не устану повторять..." и смайл с раскрытой ладонью.

– Спасибо за этот вечер, – написал Кокорин.

Напомним, что в этой встрече форвард отметился голом. Всего на его счету 4 мяча и две результативные передачи в 6 играх этого сезона.

 

Спасибо за этот вечер @zenit_spb 🦁#яникогданеустануповторять ✋️

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Авг 6 2017 в 1:43 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Непорочный как ТИ

и этому тоже вернется бумерангом

02:25

andreiwantsev

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden

02:03

Edward CSKA

типа Е5 спартак Е5 ???

01:41

Стриж

Я никогда не устану повторять!

01:00

Паласиос

old grumbler её ругали и ей сочувствовали... а теперь будет отторжение... я теперь ни на один матч не пойду никогда. и таких десятки тысяч...

00:58

*КОСТАРИКАНЕЦ*

Ну, тролль Санька!, левел зашкварный.

00:42

old grumbler

Нефилим Аххаха)) А молодец Кокорин) Только это кричалка ЦСКовских болельщиков. И все знают, что она означает).....................а буквы тоже фанаты ЦСКА придумали или до них??????????????

00:27

old grumbler

Паласиос Не удивляйтесь потом, что за сборную эту болеть не будут...................................... можно подумать за эту сборную очень много болело... а столько же не болело... это позорище как играла сборная это игрой назвать язык не поворачивается....

00:26

Нефилим

Аххаха)) А молодец Кокорин) Только это кричалка ЦСКовских болельщиков. И все знают, что она означает)

00:23

баламошка

Неистребимый идиот) Вангую - через год будет на лавке. А Дзюбы тогда уже и след простынет.

00:21

DennyT34

#виконтдебражелон но 5 - перебор(((

00:13

Паласиос

Не удивляйтесь потом, что за сборную эту болеть не будут...

00:11