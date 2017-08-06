Александр Кокорин: "Я никогда не устану повторять..."

Форвард "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России в своем Инстаграме поблагодарил команду за результат. Отметим, что футболист поставил хэштег "Я никогда не устану повторять..." и смайл с раскрытой ладонью.

– Спасибо за этот вечер, – написал Кокорин.

Напомним, что в этой встрече форвард отметился голом. Всего на его счету 4 мяча и две результативные передачи в 6 играх этого сезона.