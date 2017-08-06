Александр Кокорин: "Я никогда не устану повторять..."

Форвард "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России в своем Инстаграме поблагодарил команду за результат. Отметим, что футболист поставил хэштег "Я никогда не устану повторять..." и смайл с раскрытой ладонью.
– Спасибо за этот вечер, – написал Кокорин.
Напомним, что в этой встрече форвард отметился голом. Всего на его счету 4 мяча и две результативные передачи в 6 играх этого сезона.
Непорочный как ТИ
и этому тоже вернется бумерангом
02:25
andreiwantsev
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02:03
Edward CSKA
типа Е5 спартак Е5 ???
01:41
Стриж
Я никогда не устану повторять!
01:00
Паласиос
old grumbler её ругали и ей сочувствовали... а теперь будет отторжение... я теперь ни на один матч не пойду никогда. и таких десятки тысяч...
00:58
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Ну, тролль Санька!, левел зашкварный.
00:42
old grumbler
Нефилим Аххаха)) А молодец Кокорин) Только это кричалка ЦСКовских болельщиков. И все знают, что она означает).....................а буквы тоже фанаты ЦСКА придумали или до них??????????????
00:27
old grumbler
Паласиос Не удивляйтесь потом, что за сборную эту болеть не будут...................................... можно подумать за эту сборную очень много болело... а столько же не болело... это позорище как играла сборная это игрой назвать язык не поворачивается....
00:26
Нефилим
Аххаха)) А молодец Кокорин) Только это кричалка ЦСКовских болельщиков. И все знают, что она означает)
00:23
баламошка
Неистребимый идиот) Вангую - через год будет на лавке. А Дзюбы тогда уже и след простынет.
00:21
DennyT34
#виконтдебражелон но 5 - перебор(((
00:13
Паласиос
Не удивляйтесь потом, что за сборную эту болеть не будут...
00:11