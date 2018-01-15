Александр Кокорин: "Я был только на главной части свадьбы - отстрелялся и улетел"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что побывал только на главной части свадьбы у своего друга Алана Чочиева в Северной Осетии. Он также отметил, что питерцам будет тяжело играть с "Селтиком" в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

– Свадьба – это не отдых. У меня просто оттуда куча друзей, и я все время не мог туда ехать. А в этот раз у Алана была свадьба, и он мне за полгода до нее сказал, чтобы я ничего не планировал и был там, – сказал в интервью клубной пресс-службе Кокорин. – Я сразу сказал ему, что без проблем. Он мне каждый день напоминал. На свадьбе было 550 человек – это для них норма. Причем было столько друзей, столько футболистов, все знакомые. Было весело.

У них свадьба длилась два дня, а я был на главном мероприятии и улетел на следующий день. Считай, отстрелялся и улетел. На "Приоре" гонял. Опыт езды на советских машинах есть, так что справился.



Дальше были Мальдивы, но там все шло по плану – купаться, играть в волейбол и загорать. Там реально можно покупаться и загореть.

Жалоб на нос уже нет. Летом сделал перегородку. Пластическую операцию сделал в Москве.

"Селтик" – хороший соперник, и на его поле будет тяжело. Помню, играл там в составе "Динамо", и атмосфера была просто нереальная. Они так там поют, болеют. Там тяжело.

Первый матч против "Селтика" "Зенит" проведет 15 февраля на выезде и 22 февраля – дома.

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