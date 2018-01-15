Александр Кокорин: "Я был только на главной части свадьбы - отстрелялся и улетел"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что побывал только на главной части свадьбы у своего друга Алана Чочиева в Северной Осетии. Он также отметил, что питерцам будет тяжело играть с "Селтиком" в матчах 1/16 финала Лиги Европы.
– Свадьба – это не отдых. У меня просто оттуда куча друзей, и я все время не мог туда ехать. А в этот раз у Алана была свадьба, и он мне за полгода до нее сказал, чтобы я ничего не планировал и был там, – сказал в интервью клубной пресс-службе Кокорин. – Я сразу сказал ему, что без проблем. Он мне каждый день напоминал. На свадьбе было 550 человек – это для них норма. Причем было столько друзей, столько футболистов, все знакомые. Было весело.
У них свадьба длилась два дня, а я был на главном мероприятии и улетел на следующий день. Считай, отстрелялся и улетел. На "Приоре" гонял. Опыт езды на советских машинах есть, так что справился.
Дальше были Мальдивы, но там все шло по плану – купаться, играть в волейбол и загорать. Там реально можно покупаться и загореть.
Жалоб на нос уже нет. Летом сделал перегородку. Пластическую операцию сделал в Москве.
"Селтик" – хороший соперник, и на его поле будет тяжело. Помню, играл там в составе "Динамо", и атмосфера была просто нереальная. Они так там поют, болеют. Там тяжело.
Первый матч против "Селтика" "Зенит" проведет 15 февраля на выезде и 22 февраля – дома.
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Кокорин стреляет и танцует. И снимает это на видео
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:03
баламошка
Бугага))
12:21