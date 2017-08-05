Александр Кокорин: "Я бы отдал за Неймара все 500 миллионов евро"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин выразил уверенность в том, что в команде не возникнет группировок по национальному признаку из-за большого количества аргентинцев. Форвард также отметил, что не считает переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро чем-то невероятным.

– В ходе нынешнего трансферного окна состав "Зенита" сильно изменился. В команду пришло много игроков, часть из которых – аргентинцы. Нет ли опасения, что внутри коллектива в будущем могут возникать группировки по национальному признаку?

– Нет. Все ребята, которые пришли в команду, – общительные, все могут пошутить или поддержать шутку, совершенно нормально ведут себя в коллективе и общаются абсолютно со всеми. Я чуть больше общаюсь с Леандро Паредесом, чем с Себастьяном Дриусси, так как Лео говорит по-английски, а для Дриусси это пока трудно. Что-то он, конечно, понимает, но пока не все.

– На фоне нашего чемпионата продажа Неймара из "Барселоны" в ПСЖ выглядит совершенно космической сделкой?

– Я, кстати, не считаю, что продажа Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона – это что-то невероятное. Я бы отдал за него все 500 миллионов.