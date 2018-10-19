Александр Кокорин выступает в суде по по видеосвязи из Бутырки. Фото

Мосгорсуд начал рассмотрение апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина на перевод его под домашний арест. Форвард дает показания по видеосвязи из СИЗО, куда он помещен до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Ранее также по видеосвязи выступили другие фигуранты дела - игрок "Краснодара" Павел Мамаев и брат Александра Кирилл Кокорин. Апелляции обоих суд отклонил.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!