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Александр Кокорин выступает в суде по по видеосвязи из Бутырки. Фото

Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Мосгорсуд начал рассмотрение апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина на перевод его под домашний арест. Форвард дает показания по видеосвязи из СИЗО, куда он помещен до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. 

Ранее также по видеосвязи выступили другие фигуранты дела - игрок "Краснодара" Павел Мамаев и брат Александра Кирилл Кокорин. Апелляции обоих суд отклонил.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!

 

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