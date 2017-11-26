Александр Кокорин: "Все не любят "Спартак"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что красно-белые остаются главным раздражителем для его команды. По словам форварда, аналогичная ситуация наблюдалась и в его бывшем клубе "Динамо".

– Смотрел ли матчи "Спартака" в Лиге чемпионов? Нет, мне неинтересно, как они играют, – сказал Кокорин в эфире программы "После футбола". – Уверен, что они хотят реабилитироваться после первой игры. Я бы держал, если бы проиграл 1:5.

И в "Динамо" это был самый важный соперник, и в "Зените" главный раздражитель. Если так получается, значит, все не любят "Спартак".

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка. В первом круге питерцы победили со счетом 5:1.