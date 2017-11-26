19:36 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Все не любят "Спартак"

26

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что красно-белые остаются главным раздражителем для его команды. По словам форварда, аналогичная ситуация наблюдалась и в его бывшем клубе "Динамо".

– Смотрел ли матчи "Спартака" в Лиге чемпионов? Нет, мне неинтересно, как они играют, – сказал Кокорин в эфире программы "После футбола". – Уверен, что они хотят реабилитироваться после первой игры. Я бы держал, если бы проиграл 1:5.

И в "Динамо" это был самый важный соперник, и в "Зените" главный раздражитель. Если так получается, значит, все не любят "Спартак".

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка. В первом круге питерцы победили со счетом 5:1.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (26)
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Ю.Ю.

АРИ-100-ТЕЛЬ ============== Можно подумать что кто то любит Зенит ________________ Есть и такие))

20:29

bond1951

100 ПУДОВ ПРАВ..................

20:29

SpaMan

Больше напалма, госпожа бакланы!! Какая еще моська ненавидит чемпиона?))))

20:28

Странник-777

И в "Динамо" это был самый важный соперник, и в "Зените" главный раздражитель.................. В переводе на русский язык - признание в том, что Спартак сильнейший клуб России во все времена.

20:28

kingoffam

Коко поостерёгся бы на людях рот открывать.Может сошёл если не за умного,так хоть за скромного.А Газпром да,вовсю спорт развивает в регионах.Точнее в одном-бомжовском.Ну и в гейропе кое-где.

20:27

kingarthur

Санек, а то, что натворили "питерские" Россия будет разгребать еще лет сто примерно

20:26

АРИ-100-ТЕЛЬ

Можно подумать что кто то любит Зенит

20:25

баламошка

Какой же он всё-таки тупой) А бомжар вонючих кто любит?

20:23

Avon151281

Даже в Питере многие ненавидят Зенит.О чем речь? Везде есть и за и против кого то

20:23

PvsZ

Какие-то корявые формулировки... такое ощущение, что слова Кокорина перевели в Гугле на английский, а потом обратно на русский.

20:22

sergant89

В точку! В пнд будем болеть за Питер, чтобы они устроили свинобойню!

20:20

zvovs

Конечно не любят, они то знают как доставалось золото Спартаку в 90-х, они то не смотрят ТВ, они в этом цирке участвуют.

20:18

bor_bor

Саша, всё наоборот!" Спартак" - любимец народный!

20:17

Оленевод (Бильдыев)

Ну не знаю...Север точно весь за Спартак - факт. Насколько знаю я, и как подтверждает Великий Кутх - восток, юг и запад тоже в основном своём большинстве красно-белые. Остальные может и не любят, ну и хрен моржовый им в топку, как говорит шаман.

20:15

Веефника

Вроде Спартак самая смешная команда или веселая? Чего ж их не любить? Вполне себе безобидные. Александр не прав. Соперников надо уважать. А уж ВСЕ - это совсем невпопад. Нельзя так про народную команду

20:10

Mad Butcher

Спартак не любят только идиоты

20:10

fatka

Какой же ты глупый,что впрочем,соответствует внешности...

20:09

Динамо Клин

Это он верно сказал...но Зинид не любят еще больше!

20:06

Гантэр

Да этот Спартак все ненавидят , особенно красно синие.

20:05

Боже Спартак храни

Оказывается динамо и зенит это все

20:01

Tribunal Z

Правильно в народе говорят: В Спартаке играть - себя не уважать!

20:00

Ю.Ю.

pustot+ ============ Оснований любить Спартак намного больше, чем ненавидеть Зенит. _______________ А поподробнее?))

20:00

Tribunal Z

Edmundo.Baldivieso В России не любят богатых, особенно вороватых - "Газпром" и "Зенит".==== КОГДА ЗЕНИТ СТАЛ ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ В ЧЕМПИОНАТЕ УЖЕ ВСЁ БЫЛО СПАРТАКОМ РАЗВОРОВАНО, ВООБЩЕ ВСЁ, ОСТАЛЬНОЕ МОСКОВСКИЕ КЛУБЫ РАССТАЩИЛИ. Газпром стал возрождать и строить спортивные объекты по всей стране, миллионы детишек , да и взрослых сейчас имеют спортивные объекты для развития и радуются, это невозможно было раньше когда казнокрады из Москвы всё прибрали к рукам и деньги вообще прекратили выделяться, а что выделялись опять же уводили в офоры и по своим карманам. Так что не нужно народ в заблуждение вводить, все и так знают как было на самом деле и как есть.

19:59

Весёлый©

Все не любят по утрам вставать. А Спартак, он как власть, лучше бы его не было совсем.

19:56

pustot+

Оснований любить Спартак намного больше, чем ненавидеть Зенит. За Спартак!! Кокоша даун. И ли не в курсе про общероссийские очки в копилку ЛЧ.

19:55

merniloskut

Чем голубее тем дурнее!((

19:54