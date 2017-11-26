Александр Кокорин: "Все не любят "Спартак"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что красно-белые остаются главным раздражителем для его команды. По словам форварда, аналогичная ситуация наблюдалась и в его бывшем клубе "Динамо".
– Смотрел ли матчи "Спартака" в Лиге чемпионов? Нет, мне неинтересно, как они играют, – сказал Кокорин в эфире программы "После футбола". – Уверен, что они хотят реабилитироваться после первой игры. Я бы держал, если бы проиграл 1:5.
И в "Динамо" это был самый важный соперник, и в "Зените" главный раздражитель. Если так получается, значит, все не любят "Спартак".
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка. В первом круге питерцы победили со счетом 5:1.
Ю.Ю.
АРИ-100-ТЕЛЬ ============== Можно подумать что кто то любит Зенит ________________ Есть и такие))
20:29
bond1951
100 ПУДОВ ПРАВ..................
20:29
SpaMan
Больше напалма, госпожа бакланы!! Какая еще моська ненавидит чемпиона?))))
20:28
Странник-777
И в "Динамо" это был самый важный соперник, и в "Зените" главный раздражитель.................. В переводе на русский язык - признание в том, что Спартак сильнейший клуб России во все времена.
20:28
kingoffam
Коко поостерёгся бы на людях рот открывать.Может сошёл если не за умного,так хоть за скромного.А Газпром да,вовсю спорт развивает в регионах.Точнее в одном-бомжовском.Ну и в гейропе кое-где.
20:27
kingarthur
Санек, а то, что натворили "питерские" Россия будет разгребать еще лет сто примерно
20:26
АРИ-100-ТЕЛЬ
Можно подумать что кто то любит Зенит
20:25
баламошка
Какой же он всё-таки тупой) А бомжар вонючих кто любит?
20:23
Avon151281
Даже в Питере многие ненавидят Зенит.О чем речь? Везде есть и за и против кого то
20:23
PvsZ
Какие-то корявые формулировки... такое ощущение, что слова Кокорина перевели в Гугле на английский, а потом обратно на русский.
20:22
sergant89
В точку! В пнд будем болеть за Питер, чтобы они устроили свинобойню!
20:20
zvovs
Конечно не любят, они то знают как доставалось золото Спартаку в 90-х, они то не смотрят ТВ, они в этом цирке участвуют.
20:18
bor_bor
Саша, всё наоборот!" Спартак" - любимец народный!
20:17
Оленевод (Бильдыев)
Ну не знаю...Север точно весь за Спартак - факт. Насколько знаю я, и как подтверждает Великий Кутх - восток, юг и запад тоже в основном своём большинстве красно-белые. Остальные может и не любят, ну и хрен моржовый им в топку, как говорит шаман.
20:15
Веефника
Вроде Спартак самая смешная команда или веселая? Чего ж их не любить? Вполне себе безобидные. Александр не прав. Соперников надо уважать. А уж ВСЕ - это совсем невпопад. Нельзя так про народную команду
20:10
Mad Butcher
Спартак не любят только идиоты
20:10
fatka
Какой же ты глупый,что впрочем,соответствует внешности...
20:09
Динамо Клин
Это он верно сказал...но Зинид не любят еще больше!
20:06
Гантэр
Да этот Спартак все ненавидят , особенно красно синие.
20:05
Боже Спартак храни
Оказывается динамо и зенит это все
20:01
Tribunal Z
Правильно в народе говорят: В Спартаке играть - себя не уважать!
20:00
Ю.Ю.
pustot+ ============ Оснований любить Спартак намного больше, чем ненавидеть Зенит. _______________ А поподробнее?))
20:00
Tribunal Z
Edmundo.Baldivieso В России не любят богатых, особенно вороватых - "Газпром" и "Зенит".==== КОГДА ЗЕНИТ СТАЛ ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ В ЧЕМПИОНАТЕ УЖЕ ВСЁ БЫЛО СПАРТАКОМ РАЗВОРОВАНО, ВООБЩЕ ВСЁ, ОСТАЛЬНОЕ МОСКОВСКИЕ КЛУБЫ РАССТАЩИЛИ. Газпром стал возрождать и строить спортивные объекты по всей стране, миллионы детишек , да и взрослых сейчас имеют спортивные объекты для развития и радуются, это невозможно было раньше когда казнокрады из Москвы всё прибрали к рукам и деньги вообще прекратили выделяться, а что выделялись опять же уводили в офоры и по своим карманам. Так что не нужно народ в заблуждение вводить, все и так знают как было на самом деле и как есть.
19:59
Весёлый©
Все не любят по утрам вставать. А Спартак, он как власть, лучше бы его не было совсем.
19:56
pustot+
Оснований любить Спартак намного больше, чем ненавидеть Зенит. За Спартак!! Кокоша даун. И ли не в курсе про общероссийские очки в копилку ЛЧ.
19:55
merniloskut
Чем голубее тем дурнее!((
19:54