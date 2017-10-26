Александр Кокорин: "Видимо, аргентинские игроки "Зенита" не ходили в школу"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что с аргентинскими игроками клуба очень тяжело в плане общения. По словам форварда, они даже английского языка не понимают. Напоним, в Зените выступают пятеро аргентинцев: Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

– С аргентинцами тяжело в плане общения. Не знаю, почему, но они даже английского не знают, – сказал Кокорин в эфире радио "Зенит". – Видимо, в школу не ходили. Иногда хочется что-то спросить. но они не понимают, и это проблема. На поле меньше проблем, но в быту не пообщаться не подсказать что-то.

На русском они вообще ничего не понимают. Выучить мне испанский? Я бы с радостью, но, полагаю, мне он не пригодится. Если бы я переехал в другую страну, то тогда с радостью.