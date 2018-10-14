Александр Кокорин: "В СИЗО не унываю. Утром ел кашу, пью чай"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, как проводит время в СИЗО. Ранее он был арестован судом на два месяца за хулиганство. Футболист вместе с Павлом Мамаевым и друзьями избил трех человек в Москве. Инцидент попал на видеокамеры, что вызвало грандиозный скандал и разбирательства.

- Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай, - приводит "Дождь" слова Кокорина. - Первым делом спросил, есть ли спортзал. Нписал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю, – сказал Кокорин. Он добавил, что сожалеет о случившемся.​