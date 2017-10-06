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15:17 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "В сборной Ирана никого не знаем, кроме Азмуна"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что чемпионат мира-2014 запомнился тем, что команда была плохо подготовлена. Однако ничейный результат в первой встрече против сборной Кореи (1:1) оставлял неплохие шансы на выход из группы.

– Что вам запомнилось из матча с Корей на ЧМ-2014?

– Первая игра на чемпионате мира, волнение, жара. Конечно, запомнилось, что плохо подготовились и неудачно сыграли. Правда, в целом соперник позволял играть, где-то нас сбил этот гол, но хорошо, что сумели сравнять счет. Для первой игры этот результата был нормальным.

– Если говорить про Иран?

– Кроме Азмуна, никого не знаем. 

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marksan

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